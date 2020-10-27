«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Интер» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: гол Лукаку за 2.00.



«Однозначно, «Шахтёр» ждёт тяжёлый матч. Он будет гораздо тяжелее, чем в Мадриде против «Реала». Там команда Зидана где-то позволила себе недооценить «Шахтёр», за что и поплатилась. А когда кинулись отыгрываться, было уже поздновато. Здесь «Интер» приедет с максимальным настроем. Он потерял очки в домашней встрече с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, теперь нужно обязательно обыгрывать «Шахтёр», чтобы сохранять неплохие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Шахтёр», как мне показалось, сейчас меньше уделяет времени чемпионату. Раз за разом там очки теряют «горняки». Ставка делается на Лигу чемпионов, тем более шансы появились.



Скорее всего, игра получится результативной. Закрываться не любит «Шахтёр». «Интер» приедет за победой. Моментов должно быть в достатке. И уверен, обязательно моменты будут у Лукаку. Он в невероятной форме — забивает и забивает. К тому же он ещё и пенальти исполняет. Думаю, правильно поставить на гол бельгийца, не думая о результате. «Шахтёр» будет биться и победу не подарит», — сказал Титов.

«Шахтёр» — «Интер». Прогноз: провал Зидана поможет Конте в Харькове, украинцев ждёт беда «Нерадзурри» допустили осечку в первом туре, теперь нужно побеждать любой ценой.