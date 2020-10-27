«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура в группе B Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Шахтёр» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 1.85.



«Интер» смотрелся гораздо лучше мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче первого тура, хоть и чуть не проиграл. Лишь на последней минуте Лукаку установил окончательный счёт 2:2. Бельгийский форвард в отличной форме, кстати. Чуть ранее «Интеру» не повезло и в миланском дерби, чёрно-синие выглядели по игре как минимум не хуже «Милана», но уступили 1:2. Но высокое качество игры «Интера» должно привести к улучшению результатов, и, думаю, итальянцы победят на Украине.



«Шахтёру», наоборот, уж слишком повезло в первом туре. Донецкая команда очень удивила, выиграв в гостях у «Реала» при колоссальных потерях в составе. Выздоровления всех сильнейших футболистов «Шахтёр» ещё не дождался, а «Интеру» после домашней ничьей нужна победа. Миланская команда более классная и, думаю, возьмёт три очка.



Рискну также поставить на победу «Интера» при тотале меньше 4.5 мяча. С лихим «Шахтёром» ставки на «тотал меньше» — это всегда риск, но уж слишком велик коэффициент на победу «Интера» при тотале меньше 4.5 (он составляет 2.40) по сравнению с коэффициентом на чистый выигрыш миланцев (1.85). При такой разнице в коэффициентах вполне резонно понадеяться на то, что голов окажется не больше четырёх», — сказал Вишневский.

«Шахтёр» — «Интер». Прогноз: провал Зидана поможет Конте в Харькове, украинцев ждёт беда «Нерадзурри» допустили осечку в первом туре, теперь нужно побеждать любой ценой.