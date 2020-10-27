«Атлетико» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Ред Булл Зальцбург» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «Атлетико» не проиграет и обе забьют за 1.86.
«Это группа, где играет московский «Локомотив». Команда Николича дома сыграет с «Баварией». Прогноз на эту встречу можете посмотреть в видеоформате. Что же до «Атлетико» и «Зальцбурга»? Мадридцы обыграли «Бетис» 2:0, но до этого на неделе получили 0:4 от «Баварии». Это болезненный удар для Диего Симеоне. Но вне зависимости от счёта соперник больше трёх очков не получит.
«Зальцбург» с американским тренером Джесси Маршем уверенно марширует у себя в чемпионате — 5 побед в 5 матчах. Но «Зальцбург», мягко говоря, не впечатлил по игре с «Локомотивом». Может быть, был неудачный день. Может быть, потеряли чуть-чуть игровой тонус. Но в целом это команда смелая, бегущая. Понятно, что без Минамино, Хвана, Холланда и других футболистов, которые жгли в прошлом сезоне, сейчас посложнее. Но есть Сабаслаи, Дака, Коита. Они могут доставить проблемы «Атлетико» в обороне.
Вряд ли «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» проиграет, но пропустить в свои ворота он может. Мы помним, как в прошлом сезоне «Зальцбург» смело играл на выезде против «Ливерпуля». Думаю, что и сейчас смелости не занимать австрийскому чемпиону. Могут уступить, могут проиграть достойно, при этом пощекотав нервы сопернику. Я бы взял вариант «Атлетико» не проиграет и обе забьют» за 1.86», — сказал Генич.
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