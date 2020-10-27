«Локомотив» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу ЛЧ в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура в группе A Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.69.



«Сложно всерьёз относиться к этой игре, учитывая силу «Баварии» и состояние «Локомотива», который в выходные проиграл дома «Ротору» (1:2). Не вижу смысла приводить аргументы в пользу гостей, они и так очевидны всем. А что сказать в поддержку хозяев, я просто не знаю. Конечно, можно представить, что Николич совершит чудо, но тогда это будет действительно самое настоящее волшебство, потому что здравый смысл подсказывает ставку на крупную победу «Баварии».



Кроме того рискну сделать прогнозы на авторов голов и передач. Кингсли Коман сделал дубль в ворота «Атлетико» и относительно недавно забивал в финале Лиги чемпионов. А вот в Бундеслиге с голами у него туго. Предположу, что голевая серия француза в ЛЧ продолжится. В отличие от Комана, Роберт Левандовски уничтожает всех в Бундеслиге, но в еврокубке «молчит». Самое время открыть счёт голам в новом евросезоне. Ставку на гол поляка я бы взял в экспресс (кэф около 1.3), а в одинаре рискну поставить на дубль.



Наконец, голевые передачи Киммиха — немец ассистирует партнёрам в двух матчах подряд, а в ЛЧ его серия с голевыми пасами составляет четыре матча (в них сделал 5 ассистов). Уровень соперника позволяет с грустью предположить, что атакующая группа «Баварии» продолжит набирать баллы за результативность», — сказал Симонов.

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