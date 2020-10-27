«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Интер» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Интера» за 1.84.



«Шахтёр» преподнёс, пожалуй, главную сенсацию в первом туре, обыграв мадридский «Реал» на выезде — 3:2. При этом «Шахтёр» три забил за тайм, а мог гораздо больше. Очень грамотно «Шахтёр» сыграл в контратакующий футбол и воспользовался слабостями «Реала». Это должно настораживать команду Антонио Конте. Миланцы как раз недобрали очков в первом туре. Дома они играли против Мёнхенгладбаха. Еле-еле ноги унесли в конце встречи. Опять героем стал Ромелу Лукаку. Он забил в последнем туре и в ворота «Дженоа». В порядке Лукаку. Забил он и в миланском дерби.



В матче «Шахтёр» — «Интер» я бы, наверное, всё-таки попробовал сыграть на победу гостей. Очень сбалансированный и качественный состав у миланцев. «Шахтёр» же, возможно, всё ещё пребывает в эйфории от победы над мадридским «Реалом». Если «Интер» хочет из этой группы выходить в плей-офф Лиги чемпионов, то надо не просто поджать ушедший вперёд «Шахтёр», а перегнать его. Для этого «Интеру» обязательно нужна победа.



Мой прогноз на матч украинской и итальянской команд — победа «Интера» за 1,84. Как мы помним, неделю назад в Киеве «Динамо» проиграло итальянской команде («Ювентусу») — 0:2. Не исключаю, что и сейчас итальянская команда возьмёт верх.



Также порекомендовал бы сыграть гол Ромелу Лукаку. Он в большущем порядке. Бельгиец рвёт и мечет», — сказал Генич.

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