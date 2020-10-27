«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.37.
«В татарстанском дерби у «Ак Барса» часто возникают сложности. Ведь для «Нефтехимика» эти матчи – самые главные в чемпионате.
«Нефтехимик» – очень неудобный соперник: много времени уделяет обороне, действует довольно жёстко. Но сейчас команда выглядит слабо: три поражения подряд и огромное количество пропущенных шайб. Но в дерби «Нефтехимик» всегда мобилизуется и выкладывается больше чем на 100%; игроки ложатся под шайбу, бьются в каждом эпизоде.
Но я думаю, на этот раз Нижнекамску будет трудно отнять очки у «Ак Барса», всё-таки команды разного класса. Не жду много заброшенных шайб.
«Ак Барс» победит в основное время, но счёт будет некрупный – 2:1 или 3:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова», — полагает Вуйтек.
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