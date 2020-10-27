«Локомотив» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 27 октября

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» в один мяч за 5.30.
«Московский «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно – ничья с быстрым «Зальцбургом» (2:2) будет навсегда записана в историю клуба, как показатель опыта и тренерского мастерства.
В субботу «железнодорожники» получили поражение от «Ротора», что стало холодным душем для команды и возможно спустило её с небес на землю. После 12 туров в активе «Локо» шесть викторий и три мировые, что принесло 21 балл и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Действующий победитель Лиги чемпионов дебютировал более уверенно – победа над «Атлетико» со счётом 4:0 показатель силы команды, которая вряд ли собирается кому-то уступить титул. В Бундеслиге «ФК Голливуд» за пять туров добыл четыре виктории, которые принесли 12 очков и второе место в таблице.
В отличие от сегодняшних хозяев, Мюнхен в субботу не оставил камня на камне от «Айнтрахта» (5:0).
В составе хозяев не смогут сыграть Баринов, Лысов и Игнатьев. У немецкой дружины не смогут помочь команде Дэвис, Куасси, Тиллман и Фельдхан.
Я считаю, что шансы российской команды не очень большие. Баварцы выигрывают всё подряд, при этом забивают по три, четыре и пять голов. Иногда складывается впечатление, что чемпион употребляет какие-то препараты.
Шансы есть у любой команды, да и у московской команды они присутствуют. Я считаю, что хозяева избегут крупного поражения, но всё-таки сделаю ставку на минимальную победу немецкого клуба», — сказал Мостовой.
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