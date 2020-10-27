«Аталанта» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Аякс».



Ставка: 4-5 голов в матче за 2.45.



«Аталанта» и «Аякс» в Лиге чемпионов и во внутреннем чемпионате выступают очень странно. В Лиге чемпионов у «Аталанты» всё в порядке, великолепная победа в первом туре, а у «Аякса» всё наоборот – в матче против «Ливерпуля» миллион моментов, провальный второй тайм и поражение, но в чемпионате, за исключением неудачи в игре против «Гронингена», какие-то совершенно сумасшедшие результаты, как, например, в последнем туре победа 13:0. Это самая крупная победа в Эредивизии.



В матче против «Ливерпуля» у «Аякса» было слишком много трудностей, слишком много возможностей, которые не удалось реализовать, слишком много странных историй в виде невыразительного второго тайма, поэтому я бы не стал ставить на победу «Аякса» или «Аталанты, хотя мне кажется, что команда Гасперини пока сильнее команды Тен Хага.



Предполагаю я совсем другое – это две очень результативные команды, всегда ими были, а значит есть вариант, чтобы поставить на то, что в этом матче будет забито 4 или 5 голов. Учитывая, что в целом игра в Бергамо практически всегда результативна, кто бы ни приезжал в качестве соперника, я предполагаю именно такой результат – тотал 4-5 голов», — сказал Нагучев.

«Аталанта» — «Аякс». Прогноз: Миранчук и Промес дадут волю эмоциям после долгой разлуки Алексей и Квинси не пересекались на футбольном поле с августа 2018 года.