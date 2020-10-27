«Аталанта» — «Аякс»: прогноз Александра Вишневского на игру ЛЧ в Италии

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура в группе D Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Аякс».
Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 1.75.
«Обе команды прочно ассоциируются с открытым и зрелищным футболом. Так что вполне логично ждать большого количества голов.
У «Аталанты» ставка «обе забьют» выигрывала в каждом из пяти туров Серии А. Более того, сумма голов никогда не была меньше четырёх. Ровно четыре мяча были и в матче «Аталанты» в 1-м туре Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» — единственной пока игре сезона, когда команда из Бергамо смогла не пропустить.
Но не получить гол от «Аякса» куда сложнее. Сколько может забивать «Аякс», он уже показал в своём прошлом матче победой 13:0. Однако «Аталанта» дома – явный фаворит. Объединив эти два фактора, я предложу ставку на то, что «Аталанта» не проиграет при голах обеих команд», — сказал Вишневский.
- 27 октября 2020
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