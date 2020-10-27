«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн».



Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 3 мяча за 1.95.



«Ливерпуль» принимает у себя дома датский «Мидтьюлланн». На первый взгляд, в этой паре всё достаточно очевидно и фаворит сомнений не вызывает.



Красные находятся в прекрасных кондициях и традиционно очень много забивают, пусть и пропускают при этом. В 1-м туре еврокубка англичане обыграли амстердамский «Аякс» с минимальным счётом 1:0 на выезде, а затем были сильнее «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в регулярном первенстве.



Безусловно, оборона потеряла Ван Дейка и придётся латать дыры. С другой стороны, мне кажется, что защищаться в этом противостоянии хозяевам поля не придётся — всю игру они проведут на половине поля соперника и логично доведут дело до разгромной победы.



«Волки» здорово выглядят на внутренней арене, чего только стоит недавняя победа над «Бренбю» (3:2), поднявшая их в тройку сильнейших. В Лиге чемпионов они пока что безнадёжны.



Я считаю, что датчанам сегодня не удастся что-то показать. Соперник очень серьёзный и вряд ли позволит создать моменты у своих ворот. Думаю, что всё закончится всухую, а скандинавы пропустят три-четыре мяча и останутся на последней строчке», — сказал Павлюченко.

«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн». Прогноз: Клоппу пора сыграть на ноль. Алисон не подведёт Красные много пропускают. Игра с датчанами – прекрасный шанс сыграть на ноль.