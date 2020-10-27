«Аталанта» — «Аякс»: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Аякс».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.90.
«В последнее время «Аталанта» удивляет — и не только тем, что по-прежнему способна поразить своей результативностью практически любого соперника. Но и тем, что после весьма впечатляющего старта в чемпионате Италии, подопечные Гасперини дважды оглушительно проиграли. И если поражение от «Наполи», пускай и со счетом 1:4, не должно удивлять, то осечка в игре с «Сампдорией» — это действительно самый настоящий сюрприз. У темно-синих вроде бы нет никаких кадровых проблем, но похоже некоторым соперникам удалось подстроиться под стилистику «Аталанты».
Не смотря на два поражения в чемпионате Италии, первый тур в Лиге чемпионов сложился для «Аталанты» хорошо — крупная победа в игре с «Мидтьюлланном» со счетом 4:0. Впрочем, будем откровенны, это все-таки не тот оппонент, который должен создавать хоть какие-то трудности. Впереди «Аякс» и это будет встреча двух атакующих команд. Поэтому не рискнуть поставить на победителя, Предположу, что матч получится очень и очень результативным.
Таким образом, мой прогноз на игру «Аталанта» — «Аякс» — больше 3.5 гола».
- 27 октября 2020
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