«Аталанта» — «Аякс»: ставка Павла Городницкого на игру Лиги чемпионов

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Аякс».



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 2.04.



«Если бы не Алексей Миранчук, то я бы даже не задумался о том, чтобы включить эту игру, просто потому что меня такая афиша не возбуждает. Но теперь придётся, потому что Миранчук уже забил в прошлом туре, возможно, вонзит и во втором. Следовательно, надо смотреть. Раз надо, то давайте думать, что же здесь поставить.



Я бы сразу исключил любую аналитику по национальным чемпионатам. Например, «Аякс» гасит там кого-то 13:0 – какую нам это даёт дополнительную информацию? Никакой вообще! У «Аталанты» небольшой кризис в Серии А, я бы от него не отталкивался.



Давайте лучше посмотрим, что там с тоталами в Лиге чемпионов, потому что победителя предсказать тоже невозможно. Будем думать о тоталах. Мы возвращаемся в 2019 год и видим, что «Аякс» в своей группе занял третье место с разницей мячей 12-6. Как вы думаете, сколько раз «Аякс» за всю группу пробивал тотал 3.5? Один раз – был матч с «Челси» 4:4, всё остальное меньше 3.5. Изучаем домашние матчи «Аталанты» в прошлой Лиге чемпионов – в трёх домашних матчах ни разу не пробивался тотал больше 3.5.



Какой делаем вывод? Ставим на тотал меньше 3.5 и либо выигрываем, либо видим совершенно роскошнейший спектакль. На мой взгляд, это беспроигрышная ставка», — сказал Городницкий.

«Аталанта» — «Аякс». Прогноз: Миранчук и Промес дадут волю эмоциям после долгой разлуки Алексей и Квинси не пересекались на футбольном поле с августа 2018 года.