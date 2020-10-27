«Боруссия» М — «Реал»: ставка Александра Вишневского на игру ЛЧ в Германии

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура в группе В Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Менхенгладбах — «Реал Мадрид».



Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 1.88.



«Мадридскому «Реалу» некогда праздновать победу в «класико». Уже на третий день после выигрыша на «Камп Ноу» команда Зидана проводит ещё один ключевой матч в Мёнхенгладбахе. Ключевой, потому что в первом туре Лиги чемпионов мадридцы уже потеряли три очка в домашней игре с «Шахтёром». Если команда Зидана снова допустит осечку, то поставит под большой вопрос выход в 1/8 финала, ведь группа довольно сложная и проходных соперников тут нет.



В то же время разница в классе между «Боруссией» и «Реалом» очевидна. «Боруссия» не входит в число трёх лучших команд Германии – она явно уступает по своему уровню «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцигу», что отразилось в турнирной таблице, как прошлого сезона, так и этого сезона. Говорят, что Мёнхенгладбах славится тем, что мощно проводит старт каждого сезона, но даже сейчас в турнирной таблице Бундеслиги команда идёт на пятой строчке. Это симпатичная команда, которая играет в открытый футбол, но привычная ставка «Боруссии» на игру через центр, мелкий пас и владение мячом – этот стиль выгоден «Реалу». За счёт прессинга и огромной работы, которую там делают Вальверде, Каземиро, Модрич и Кроос, «Реал» может перебороть «Боруссию». Высочайшая мотивация, которая есть у «Реала» после проигрыша «Шахтеру», и прекрасное настроение, которое есть у команды после выигрыша на «Камп Ноу», должно помочь «Реалу» победить, но игра будет сложная. Хорошие вингеры у «Боруссии» — Хофманн и Тюрам очень лихие, дерзкие и интересные футболисты, которые могут создать проблемы «Реалу».



У «Реала» свои минусы. Продолжает зиять дыра на правом фланге обороны, где травмированы Одриосола и Карвахаль. Как мы видели, Начо не так хорошо справляется с их заменой на своей непрофильной позиции. Жорди Альба на этом фланге в «класико» делал довольно многое – даже в полубольном состоянии он был одним из лучших футболистов в составе «Барселоны». Мне кажется, что «Боруссия» здесь пободается. Наверное, игра будет результативной, будет обмен голами – «Боруссия» очень результативная команда, а у «Реала» серьёзные проблемы в обороне, которыми смог воспользоваться «Шахтёр», но не смогла воспользоваться «Барселона».



С одной стороны, есть все основания ждать очень результативного матча. С другой стороны, «Реал» видится мне тут явным фаворитом, более сильной командой, тем более, что травмы обошли мадридцев стороной, даже Азар восстановился. В атаке полный боекомплект, Зидану есть кем ротировать футболистов. Моя ставка – обе команды забьют, и «Реал» не проиграет», — сказал Вишневский.

«Боруссия М» — «Реал». Прогноз: с Месси разобрались, пора ответить на 2:3 от «Шахтёра» Рамос забил победный гол в «класико», вернулся Азар. Все козыри у мадридцев на руках.