«Локомотив» — «Бавария»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!
Сегодня, 27 октября, «Локомотив» встретится с «Баварией» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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