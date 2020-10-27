«Локомотив» — «Бавария»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!

Сегодня, 27 октября, «Локомотив» встретится с «Баварией» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!



Получить бонус – easy! Выполни два простых шага.



1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.



2. Пройди идентификацию.



После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку 500 рублей. Выигрывать — easy!