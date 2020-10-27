«Локомотив» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Москве

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Бавария» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+2.5) за 1.93.



«Тяжёлая очень игра для прогнозирования, на мой взгляд. Я просто не припомню, чтобы на российскую команду были такие коэффициенты – 19.00 на победу «Локомотива». В гости приезжает сильнейшая команда мира, это очевидно. Вопрос в том, насколько она будет мотивирована оставить от «Локомотива» мокрое место, или она просто приезжает забрать три очка и будет удовлетворена каким-то близким счётом.



Мне кажется, что «Локомотиву» стоит настраиваться на то, чтобы просто показать свои сильные качества, о которых говорит Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции. Больше это выглядело таким политесом – высказыванием уважения к своему сопернику.



Я всё-таки рассчитываю на то, что громить своего соперника «Бавария» не будет, что такой установки нет. Понятно, что под настроение она может легко забить пять голов, но, мне кажется, что много сил тратить на выездные поединки она не захочет.



Я выбрал ставку на «Локомотив» с форой (+2,5) и коэффициентом 1,93. Я надеюсь, что московской команде удастся какое-то своё лицо на фоне «Баварии» продемонстрировать», — сказал Андронов.

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