«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»: ставка Дениса Казанского на игру 2-го тура Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн».



Ставка: крупная победа «Ливерпуля» за 2.37.



«Если «Мидтьюлланн» сможет что-то получить на «Энфилде», это станет сенсацией мирового масштаба. Юрген Клопп на своём стадионе играет невероятно круто, что в домашнем чемпионате, что в Лиге чемпионов. Тем более «Мидтьюлланн» считался слабейшим в группе, и этот статус подтверждает делом. Четыре гола пропущено от «Аталанты». В общем, большие проблемы будут для этой замечательной команды на «Энфилде».



Основываясь на том, что мы увидели в Дании, можно вполне предположить, что «Ливерпуль» сегодня будет рвать и метать. Быть может, «Мидтьюлланну» прилетит даже больше.



Думаю, после качественной игры с «Аяксом», после важной победы в чемпионате над «Шеффилдом» последует и здесь победа. Причём победа с хорошей разницей. С форой (-3) стоит рассмотреть успех команды Фирмино, Мане и Салаха. Не думаю, что будет большая ротация состава. Всё-таки это домашняя игра, 2-й тур Лиги чемпионов. Беру «Ливерпуль» с (-3)», — сказал Казанский.

«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн». Прогноз: Клоппу пора сыграть на ноль. Алисон не подведёт Красные много пропускают. Игра с датчанами – прекрасный шанс сыграть на ноль.