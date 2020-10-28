«Краснодар» — «Челси»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» всухую за 2.40.
«У россиян серьёзные кадровые потери. На данный момент имеют проблемы с коронавирусом Реми Кабелла и Евгений Марков, ранее были мышечные повреждения у лидеров Виктора Классона и Вандерсона. Также травмы получали крайние защитники Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий. Очень солидный список.
У Фрэнка Лэмпарда же в доступности масса высококлассных футболистов и глубокая скамейка. Равнозначные варианты имеются практически на каждой позиции. Не зря букмекеры считают лондонцев фаворитом квартета в борьбе за выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов и дают за такой исход крохотный коэффициент 1.25.
В первом туре «Челси» дома, на «Стэмфорд Бридж», сражался с действующим победителем Лиги Европы «Севильей». Англичане и испанцы сыграли осторожно: и те, и другие мало что создали в атаке. Красно-белые, пожалуй, оказались ближе к голу, но итоговая нулевая ничья вполне закономерна.
Голкипер Эдуард Менди, появившийся в клубе из-за бесконечных ляпов Кепы, пока целиком и полностью отрабатывает свои деньги. В матче с «МЮ» он не раз спасал свою команду от пропущенного гола, да и в матче с «Севильей» совершил несколько важный сейвов. Истощённому «Краснодару» будет тяжело не только в обороне.
Подопечных Мурада Мусаева ждут очень долгие 90 минут. Мы бы подумали над П2 всухую за коэффициент 2.40. В трёх из четырёх последних своих матчей «Челси» не пропускал. А российскому клубу снова придётся действовать далёким от оптимального состава.
Вариант попроще – П2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.75. Разница в классе тут существенная, едва ли без группы лидеров краснодарцы сдюжат. Ждём чего-то вроде 2:0 в пользу синих».
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