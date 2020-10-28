«Боруссия Д» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Д» — «Зенит».

Ставка: победа «Боруссии» всухую за 2.70.

«Немцы будут чрезвычайно мотивированы. Они тоже проиграли в первом туре группового этапа, начудив в матче с «Лацио» (1:3). Очень много ошибались в обороне, компенсировать атакой не получилось. Холанд свой дежурный мяч забил, ещё несколько убойных моментов растранжирили. И остались с пустыми руками.



Правда, календарь быстро подкинул возможность исправиться. С одной стороны, разгромная победа в рурском дерби над принципиальным соперником (3:0). С другой, «Шальке» находится в жутком кризисе и серьёзной опасности не представляет. Подопечные Люсьена Фавра спокойно реализовали преимущество в классе.



Теперь нужно на своём поле обыграть «Зенит», тогда ситуация в Лиге чемпионов стабилизируется. Задача посильная. Сергей Семак уже обыгрывал «Боруссию» (самое начало тренерской карьеры, ответный матч 1/8 финала ЛЧ в марте 2014 года, тогда ещё в статусе исполняющего обязанности), вот только повторить номер на бис вряд ли удастся. А третья неудача подряд сильно подогреет слухи об отставке.



Мотивированные дортмундцы редко допускают осечки с уступающими в классе оппонентами. А сине-бело-голубые, будем объективны, находятся на ступень ниже. Семак традиционно отдаёт территорию в гостевых матчах Лиги чемпионов, а уж на «Сигнал Идуна Парк» он тем более постарается застегнуться на все пуговицы.



Похоже, «шмели» будут владеть заметным территориальным преимуществом и свои два-три мяча наверняка забьют. Оборона у петербуржцев в последнее время не впечатляет, а Холанд, Санчо и Рейна своё дело знают. Кадровых потерь практически нет: Торган Азар, Шульц, Джан и Аканджи вернулись в общую группу, нет только Шмельцера и Загаду.



Букмекеры прекрасно понимают расклады, даже на П1 с форой (-1) дают скромный коэффициент 1.52. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 2.03 и П1 всухую за прекрасный коэффициент 2.70. Достаточно сказать, в четырёх из пяти встреч Бундеслиги «шмели» отыграли на «ноль».