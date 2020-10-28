«Ювентус» — «Барселона»: где покажут, когда начало матча 28 октября, прогнозы и ставки
28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.84. Успех «Барселоны» оценён букмекерами коэффициентом 2.70. Поставить на ничью предлагают за 3.58.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
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