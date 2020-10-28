«Ювентус» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона».

Ставка: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 2.18.

«Ювентус» начал сезон неудачно. Но это если судить исключительно по результату. Да, две победы (одна из них — техническая) и три ничьи в пяти турах — однозначно слабый результат для действующего чемпиона Италии. Однако непосредственно по уровню игры всё вполне недурно.



Нужно учитывать фактор отсутствия Криштиану Роналду, без которого не хватает конкретики в завершении. И невезение. С «Ромой» (2:2) едва не вырвали победу в меньшинстве, а с «Кротоне» (1:1) и «Вероной» (1:1) должны были брать три очка. В обоих случаях чудили арбитры и подкачала реализация.



Единственный однозначный минус — нестабильность. Туринцы играют отрезками: могут включиться и выдать великолепные 15-20 минут, в течение которых сопернику некогда будет поднять голову. А потом тут же просесть. В остальном шансы «Ювентуса» смотрятся как минимум не хуже даже без Роналду.



Кадровые потери имеются, но катастрофичными их не назвать — не будет Алекса Сандро, под вопросом Кьеллини и де Лигт. Плюс своё поле, плюс большие проблемы у каталонцев в центре обороны. Он не блистал даже с Пике, а без опытного испанца придётся довериться паре Араухо-Лангле. Честно говоря, вариант далеко не лучший.



Потому мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.18 и 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.84. Вариант для самых аккуратных — ИТБ 1 гола «Ювентуса» за 1.62. Сине-гранатовые выйдут без основного вратаря и ключевого центрального защитника. Один-два мяча хозяева наверняка найдут".