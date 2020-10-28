«МЮ» — «РБ Лейпциг»: где покажут, когда начало матча 28 октября, прогнозы и ставки

28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Лейпцига» оценён букмекерами коэффициентом 3.33. Поставить на ничью предлагают за 3.58.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.
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