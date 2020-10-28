Эксперты оценили шансы «Локомотива» на выход из группы после поражения от «Баварии»

27 октября в Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2), а «Атлетико» одолел «Ред Булл Зальцбург» – 3:2. Эксперты оценили шансы команд группы А на выход в плей-офф турнира.
Букмекеры считают фаворитом квартета «Баварию». Поставить на победу мюнхенцев в группе А можно за 1.07.
Выход «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1.10. Сделать такую же ставку на «Ред Булл Зальцбург» можно за 8.00.
Главный аутсайдер группы А – «Локомотив». На выход «железнодорожников» в плей-офф турнира установлен коэффициент 15.00. Пари на 1000 рублей может принести 15 000 рублей при удачном исходе.
После двух туров с 6 очками в группе А лидирует «Бавария». Далее идут «Атлетико» (3 балла), «Ред Булл Зальцбург» (1) и «Локомотив» (1).
3 ноября «Локомотив» примет «Атлетико», а «Ред Булл Зальцбург» сыграет с «Баварией».
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