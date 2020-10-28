«Краснодар» – «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Челси» в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.25.
«Челси» отыграл два матча подряд на 0:0! Абсолютно ненормально для команды Лэмпарда. Но «Севилью» и «Ман Юнайтед» синие опасались, ведь не хотелось, например, начинать кампанию ЛЧ с поражения. Против «дьяволов» также было решено сыграть более надёжно.
С «Краснодаром» такого не будет. Лондонцам нужны три очка, да и отношение к «быкам» немного другое. Ну а хозяевам терять нечего. Надо играть для болельщиков, в своё удовольствие. В этих условиях самым безопасным вариантом, на мой взгляд, выглядит «обе забьют» + ТБ (2,5)», — сказал Дементьев.
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В трёх матчах в футболке «Челси» Эдуард Менди ни разу не пропустил.
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