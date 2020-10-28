«Ювентус» – «Барселона»: ставка Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Барселона».



Ставка: гол Дибалы за 3.25.



«Не стал бы ставить на результат. Хотя думаю, что «Ювентус» этот матч выиграет. «Барселона» после «класико» наверняка испытывает не самые приятные ощущения. Восстановиться после такого энергозатратного матча сложно. А тут ещё и «Ювентус», да ещё и на выезде. Думаю, что коэффициент больше двойки за П1 в таком матче – неплохой вариант.



Но я рисковать не буду и вернусь к своей идее о ставках на голы. Как известно, на матчах «Ювентуса» моя любимая ставка – гол Роналду или Дибалы. Роналду не играет, а значит, свой шанс получит Дибала, также забивает Мората. Я возьму обоих. Интересно посмотреть, какая же ставка сыграет. Беру гол Мораты и гол Дибалы», — сказал Черданцев.

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