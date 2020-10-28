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«Боруссия» Д – «Зенит»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура Лиги чемпионов

«Боруссия» Д – «Зенит»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Зенит» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Боруссии» в 1-м тайме и в матче за 1.89.

«Зенит» проиграл три матча подряд, при этом показав игру совершенно неудовлетворительного уровня. Это можно назвать полноценным кризисом. Как команда сможет с ним справиться, собственно, и покажет, может ли Семак дальше работать главным тренером «Зенита». Понятно, что сейчас игра для выправления ситуации крайне неудачная, «Боруссия», даже без своей сумасшедшей аудитории, — это выезд повышенной сложности.

У «Боруссии» игровых проблем тоже хватает. У «Шальке» выиграли без особых проблем, но тут надо понимать, что «Шальке» находится в самом плачевном состоянии из всех команд топ-5 европейских чемпионатов. О форме «Боруссии» эта игра мало что сказала, кроме того, что она по-прежнему не очень хорошая.

Тем не менее за счёт состава, за счёт фактора своего поля у «Боруссии» очень большое преимущество над «Зенитом». Мне сложно представить, какими методами «Зенит» может этот матч как-то склонить в свою пользу, поэтому я предлагаю следующую ставку – П1/П1. «Боруссия» добьётся результата уже в первом тайме и сохранит его до конца матча. Коэффициент 1.89», — сказал Дементьев.

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Мотивированные дортмундцы на своём поле редко отпускают уступающих в классе оппонентов.
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