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«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».

Ставка: гол Марсьяля за 2.84.

«Очень любопытная группа. Полуфиналист приезжает на «Олд Траффорд» с отличными показателями. Команда в этом сезоне 7 матчей уже не проигрывает. Что касается выездных матчей, то тут с февраля нет проблем у «Лейпцига».

И тем интереснее будет посмотреть на «Юнайтед», который разочарован ничейным результатом с «Челси», но ничего не поделаешь. Впереди у «МЮ» важнейшая игра в чемпионате против «Арсенала», но и здесь тоже нужно ждать сильнейший состав.

«Обе забьют» встречается регулярно в последних матчах «Юнайтед» (кроме встречи с «Челси»). Здесь тоже может быть результативная игра, возможна ничья. Но самое главное, я бы обратил внимание на персону. Третий матч дисквалификации в АПЛ будет у Марсьяля. В этом контексте надо ждать его появления в стартовом составе на матче Лиги чемпионов. Думаю, что у него обязательно будет шанс. Поставлю на гол Марсьяля», — сказал Казанский.

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В шести матчах сезона из семи «быки» забивали как минимум дважды.
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