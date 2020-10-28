«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».



Ставка: гол Марсьяля за 2.84.



«Очень любопытная группа. Полуфиналист приезжает на «Олд Траффорд» с отличными показателями. Команда в этом сезоне 7 матчей уже не проигрывает. Что касается выездных матчей, то тут с февраля нет проблем у «Лейпцига».



И тем интереснее будет посмотреть на «Юнайтед», который разочарован ничейным результатом с «Челси», но ничего не поделаешь. Впереди у «МЮ» важнейшая игра в чемпионате против «Арсенала», но и здесь тоже нужно ждать сильнейший состав.



«Обе забьют» встречается регулярно в последних матчах «Юнайтед» (кроме встречи с «Челси»). Здесь тоже может быть результативная игра, возможна ничья. Но самое главное, я бы обратил внимание на персону. Третий матч дисквалификации в АПЛ будет у Марсьяля. В этом контексте надо ждать его появления в стартовом составе на матче Лиги чемпионов. Думаю, что у него обязательно будет шанс. Поставлю на гол Марсьяля», — сказал Казанский.

«МЮ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: де Хеа, Магуайр и Линделёф сядут в лужу на «Олд Траффорд» В шести матчах сезона из семи «быки» забивали как минимум дважды.