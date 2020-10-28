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«Краснодар» — «Челси»: ставка Александра Мостового на игру 2-го тура Лиги чемпионов

«Краснодар» — «Челси»: ставка Александра Мостового на игру 2-го тура Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.98.

«Кубанский клуб стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно – выездная ничья с лидером Лиги 1 «Ренном» может стать определяющей в дальнейшей борьбе за распределение мест в группе.

В чемпионате России «Краснодар» за 12 туров сумел добыть пять побед и три раза сыграл вничью, что привело южан на восьмую позицию в турнирной таблице.

В последнем туре сказалась усталость после стартового матча на групповом этапе и перелёт из Франции, что и стало причиной домашнего поражения от «Спартака».

«Челси» стартовал в Премьер-Лиге с двух побед и трёх мировых, которые отправили «пенсионеров» на 10-е место в таблице. Два последних матча синие завершили миром – с «Саутгемптоном» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). В первой игре группового этапа ЛЧ столичный клуб сыграл вничью с «Севильей» (0:0).

«Краснодар» проводит первый домашний матч лиги на стадии группового этапа. Если на поле выйдет состав такой же, как против «Спартака», то шансов у хозяев будет очень мало. При этом потери у «быков» очень серьёзные. Не выйдет Берг, Ольссон, Сорокин и Петров. У Маркова и Кабеллы – коронавирус.

Не смогли восстановиться Ари и Вандерсон. У гостей нет в обойме Алонсо, Гилмура и Аррисабалаги. Я считаю, что гости увезут три балла», — сказал Мостовой.

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В трёх матчах в футболке «Челси» Эдуард Менди ни разу не пропустил.
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