«Ювентус» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Италии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Барселона» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ничья за 3.40.



«Ювентус» в Турине против «Барселоны». Самая интересная игра по афише. Но вряд ли она будет самой интересной по содержанию.



Криштиану Роналду, к сожалению, сдал ещё один положительный тест на коронавирус. Противостояния Роналду и Месси мы в первом заходе не увидим.



«Ювентус» с Пирло сейчас не в лучшем состоянии. «Ювентус» и «Кротоне» не может обыграть, и от «Вероны» еле ноги унес. «Барселона» же провалила первое «эль класико» в сезоне. Проблем у «Барсы» также более чем достаточно. Команда показывает детский футбол. Если она ориентируется на 17-летних Фати и Педри, то о чём можно говорить.



По афише матч интересный. Но учитывая, что и те, и другие одержали победы в стартовом туре Лиги чемпионов, здесь не приходится ждать сверхсодержательного футбола. Мне кажется, что со стратегической точки зрения ничья здесь видится наиболее вероятным исходом особенно с учётом ещё и плотного графика.



Я попробую сыграть лобовую ничью. Да, на «класико» тоже брал такой вариант за хороший коэффициент… Но если бы не ошибка арбитра, не его решение назначить пенальти, ничья вполне могла бы быть. Попробую догнаться ничьей здесь. Отдать кому-то предпочтение тяжело, а ничья реальна. Коэффициент — 3.40», — сказал Генич.

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