«Боруссия» Д — «Зенит»: ставка Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» и минимум 4 мяча в матче за 2.78.



«Вижу, что у «Зенита» огромные проблемы. И дело на данный момент даже не в результате. Мне не нравится, что в публичном пространстве нет поддержки Семака. Он многое сделал для команды. Самое время его поддержать. Но этого не видно.



Сложнейший матч для «Зенита». Поражение почти точно закроет плей-офф Лиги чемпионов. Но надо пытаться. Хотя сейчас явно команда не в форме.



«Боруссия» в последнее время тоже не очень радовала болельщиков. Одно поражение от «Лацио» чего стоит. Первый тайм дерби против очень слабого «Шальке» тоже не понравился. Но потом команда разбежалась. Очень сильные исполнители в атаке у Дортмунда — Холланд, Санчо, Брандт. И замена им есть. Дома они выложатся на полную, чтобы победить.



«Зенит», думаю, способен забить. Но «Боруссия» просто гораздо сильнее по игрокам. А голов жду тут много. 4:1, 3:2 — всё это могу представить. Поэтому возьму победу Дортмунда через тотал больше 3.5», — сказал Титов.

«Боруссия Д» — «Зенит». Прогноз: Витсель, Санчо и Холанд усилят слухи об отставке Семака Мотивированные дортмундцы на своём поле редко отпускают уступающих в классе оппонентов.