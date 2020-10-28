«Боруссия» Д — «Зенит»: ставка Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Боруссии» и минимум 4 мяча в матче за 2.78.
«Вижу, что у «Зенита» огромные проблемы. И дело на данный момент даже не в результате. Мне не нравится, что в публичном пространстве нет поддержки Семака. Он многое сделал для команды. Самое время его поддержать. Но этого не видно.
Сложнейший матч для «Зенита». Поражение почти точно закроет плей-офф Лиги чемпионов. Но надо пытаться. Хотя сейчас явно команда не в форме.
«Боруссия» в последнее время тоже не очень радовала болельщиков. Одно поражение от «Лацио» чего стоит. Первый тайм дерби против очень слабого «Шальке» тоже не понравился. Но потом команда разбежалась. Очень сильные исполнители в атаке у Дортмунда — Холланд, Санчо, Брандт. И замена им есть. Дома они выложатся на полную, чтобы победить.
«Зенит», думаю, способен забить. Но «Боруссия» просто гораздо сильнее по игрокам. А голов жду тут много. 4:1, 3:2 — всё это могу представить. Поэтому возьму победу Дортмунда через тотал больше 3.5», — сказал Титов.
- 28 октября 2020
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