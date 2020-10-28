«Краснодар» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов 28 октября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.86.
«Краснодарцы сыграют на своём поле, где они совсем неудачно выступили в матче со «Спартаком» — 1:3. Что касается «Челси», то на выходных игра лондонцев с «Манчестер Юнайтед» завершилась вничью 0:0.
Интересно, что «Челси» в 1-м туре ЛЧ сыграл вничью с «Севильей» 0:0, а «Краснодар» поделил очки с «Ренном» — 1:1. И южане заслужили хорошие оценки, хотя всё неоднозначно. Лучшим вратарём тура был признан Матвей Сафонов, это говорит о ситуации в этой встрече.
«Краснодар» в очень непростом положении — едва ли не все лидеры могут не сыграть с «Челси» по разным причинам. Многие вещи, наверное, будут решаться накануне матча, благо игра дома. Очень сложная ситуация.
Если говорить о соотношении сил, то есть такое предположение, что «Краснодар» может выиграть. Но для этого «Краснодар» должен быть в своём лучшем состоянии, а «Челси» — в худшем. Это слишком огульно, но доля правды в этом есть.
«Челси» регулярно забивает в гостях. И при этом синие часто пропускают — из последних 12 матчей «Челси» пропускал в 10.
Думаю, что мы увидим открытый футбол. Зачем жаться к своим воротам «Краснодару»? Зачем играть вторым номером «Челси»? Команды будут атаковать и ошибаться в обороне, потому что при таком графике они устают. Устают не только наши. Будут ошибки.
«Краснодар» ещё в Лиге чемпионов не проигрывал, учитывая квалификацию — там были две победы над ПАОК. Оба раза «Краснодар» пропускал. И от «Ренна» тоже мяч залетел. При этом «быки» забивают в семи из восьми последних матчей в еврокубках. Забитые мячи будут с обеих сторон», — сказал Гусев.
- 28 октября 2020
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