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«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Дмитрия Егорова на встречу Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Дмитрия Егорова на встречу Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 2-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Зенит».

Ставка: победа «Боруссии» минимум в 2 мяча за 1.99.

«Всё идёт к отставке Сергея Семака, на которого свалят вину за провалы, а потом объявят, что с условным Почеттино «Зенит» уж точно выиграет ЛЧ. Но это будет поздно, а пока «Боруссия» будет много атаковать и забивать.

Здесь не нужно многословие, здесь не нужно объяснять, где Холанд и где Санчо. Нужно просто объявить: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.99 — и вы сами с этим согласитесь», — сказал Егоров.

«Боруссия Д» — «Зенит». Прогноз: Витсель, Санчо и Холанд усилят слухи об отставке Семака
Мотивированные дортмундцы на своём поле редко отпускают уступающих в классе оппонентов.
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