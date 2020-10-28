«Краснодар» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов 28 октября

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.41.
«Конца и края кадровым проблемам «Краснодара» не видно. Не знаю, кого клуб успеет вернуть в строй к матчу Лиги чемпионов с «Челси». Понятно, что лондонцы, даже несмотря на две ничьи против топовых соперников — «Севильи» и «Манчестер Юнайтед», сейчас находятся в превосходном состоянии, чтобы играть с позиции силы на выезде в России.
Против «Челси» будет дальний перелёт, но все давно к этому привыкли, а других факторов я не вижу. Я бы взял победу синих. Мне кажется, это спокойные и верные деньги. Эту ставку надо брать с закрытыми глазами. Также я бы поставил на ТМ (2.5). Мы видели, как обескровленный кадровыми потерями «Краснодар» играл против «Ренна» (1:1) в 1-м туре групповой стадии. С одной стороны, он играл в острый футбол, с другой – состав у «быков» был таким, что впору говорить о закрытой игре или даже игре по счёту. Потому что даже против «Спартака» при ничейном счёте ход игры был одним, а когда красно-белые повели, всё изменилось. Это всё с учётом того, что москвичи по подбору игроков – это не «Челси», — сказал Казаков.
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