«Ювентус» — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона».
Ставка: победа «Ювентуса» за 3.20.
«Ювентус» сыграет в эту среду с испанской «Барселоной». В последний раз команды сыграли по нулям, сегодня тоже жду интересную встречу.
«Старая синьора» давно не проигрывала во внутреннем первенстве, правда, сейчас занимает лишь пятую строчку, поскольку в прошлых турах разделила очки с «Вероной» (1:1) и «Кротоне» (1:1). В Лиге чемпионов итальянцы легко разобрались с киевским «Динамо» (2:0).
Конечно, без Криштиану Роналду будет довольно тяжело, да Бонуччи с Кьеллини тоже являются серьёзными потерями. Тем не менее я всё равно верю в успех чёрно-белых, сейчас они очень хороши. Думаю, на лигочемпионский поединок клуб сможет собраться и одержит победу над крепким противником.
Каталонцы проводят не лучшие годы, они замешаны в ряде скандалов, из-за которых команду покинул топовый форвард Луис Суарес. В выходные испанцы проиграли одно из самых принципиальных противостояний в современном футболе — 1:3 против мадридского «Реала»
На мой взгляд, гости не смогут справиться с проблемами, поэтому потерпят сегодня поражение. Итальянцы смогут достойно заменить Роналду, тем более в родных стенах. К тому же команде нужно реабилитироваться за ошибки во внутреннем первенстве», — сказал Павлюченко.
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