«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов в Германии

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» за 1.35.



«Один Холланд чего только стоит: быстрый, бежит всё время вперёд. Два центральных защитника «Зенита»: Деян Ловрен, который имеет большой опыт в Лиге чемпионов за «Ливерпуль», и Ярослав Ракицкий — они довольно-таки медленные. В чемпионате России никто не бежит так в контратаку, как это делает «Дортмунд». Ну, немножко «Спартак» старается в этом плане, потому что немецкий тренер работает там.



Поэтому думаю, что «Зенит» после двух поражений соберётся, но он сегодня «Дортмунду» не конкурент», — сказал Ловчев.

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