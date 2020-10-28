«Краснодар» — «Челси»: ставка Дмитрия Симонова на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура в группе E Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.61.



«У «быков» вылетело полсостава из-за ковида и травм. Среди них все ключевые люди из группы атаки. Даже если кто-то из заболевших успеет вернуться в строй, то всё равно негативно скажется вынужденное отсутствие тренировок.



«Краснодар» шокировал «Ренн» в 1-м туре, выпустив на поле шесть защитников, двое из которых формально играли на краях атаки, и зацепил ничью благодаря этому ходу, самоотверженности, Сафонову и удаче. Но один и тот же трюк дважды не пройдёт. «Челси» уже будет готов к кадровым ноу-хау российской команды и не будет ошеломлён, как «Ренн». Возможно, Сафонов и проведёт второй подряд чудо-матч, но других аргументов для хозяев я, к сожалению, не вижу.



Думаю, англичане увезут победу из России. И даже перепады в игре «Челси» (одна победа в последних шести матчах во всех турнирах) меня не смущают», — сказал Симонов.

«Краснодар» — «Челси». Прогноз: без шансов для Мусаева. Лэмпард, Вернер и Канте дадут жару В трёх матчах в футболке «Челси» Эдуард Менди ни разу не пропустил.