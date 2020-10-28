«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прогноз Артура Петросьяна на встречу ЛЧ в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».
Ставка: обе забьют за 1.67.
«Сложно представить, чтобы игры с участием «Лейпцига» проходили в каком-то закрытом ключе, даже учитывая то, что у «Юнайтед» две последние игры получались именно такими. Не так много опасных моментов создавала команда, но очень организованно действовала сзади.
Мне кажется, что самое верное в этом матче поставить на то, что обе команды забьют. Мне кажется, что с «Лейпцигом» по-другому быть не может. Эта команда атакует немалыми силами и позволяет соперникам иметь свои моменты. Уход Вернера особо пока неощутим. После поражения от «ПСЖ» провели 9 матчей и во всех, кроме одного, победили. Причем во всех, кроме одной игры, забивали минимум два мяча. Логично предположить, что минимум раз они здесь отличатся. Коэффициент на обе забьют хоть и не очень большой, но это достаточно надежная ставка.
Второй вариант – угловые. «Юнайтед», атакуя позиционно или в контратаке, достаточно активно задействует фланги. За счет быстрых ног своих атакующих игроков частенько возникает острота на флангах. Плюс после каких-то ударов и рикошетов зарабатываются угловые. В последних трех играх минимум 7 угловых подавал «Юнайтед». Думаю, что можно поставить на индивидуальный тотал «Юнайтед» больше 6,5 углового. Думаю, что здесь минимум 7 угловых «Юнайтед» должен подать», — сказал Петросьян.
- 28 октября 2020
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