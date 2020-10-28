«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Зенит».
Ставка: победа «Боруссии» минимум в 2 мяча за 1.99.
«Дортмундская команда в хорошей форме. В пяти турах Бундеслиги «Боруссия» одержала четыре сухие победы, трижды выигрывала с крупным счетом. И только игра Лиги чемпионов против «Лацио» не задалась. Тем ответственнее «Дортмунд» отнесется ко второй игре Лиги чемпионов. Дома надо исправляться, а соперник для этого идеальный. «Зенит» пребывает сейчас в весьма плачевном состоянии.
Думаю, «Боруссия» выиграет дома крупнее, чем в один мяч. С настроением у «Боруссии» тоже должен быть полный порядок после крупной победы в прошлом туре над принципиальным соперником – «Шальке». Даже удивлен обнаружить настолько высокий коэффициент (1,99) на «Боруссию» с форой (-1,5) и охотно выбираю эту ставку.
Дома «Боруссия» может забить много, особенно – во втором тайме, когда дортмундцы обычно прибавляют. Поэтому тут можно взять и ставку на победу хозяев по итогам второго тайма».
- 28 октября 2020
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