Усик — Чисора: время начала боя 31.10.2020, прогнозы, ставки и коэффициенты

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдет бой в супертяжелом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.



Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 воскресенья.



Видеотрансляцию боя онлайн можно будет на площадках Dazn, SkySports или Megogo.



По оценке букмекеров, Усик — явный фаворит боя. Поставить на победу украинского боксера можно с коэффициентом 1.12. Это примерно 80% вероятности. Шансы Дерека Чисоры аналитики оценили коэффициентом 5.50 (16%). На ничейный исход боя букмекеры предлагают коэффициент 25.00 (4%).