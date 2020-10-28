«Краснодар» — «Челси», 28.10.2020: результат матча ЛЧ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:4.
На 14-й минуте судья назначил пенальти в ворота краснодарцев. Сесар Аспиликуэта справа низом прострелил в штрафную «Краснодара», где Кайо снёс с ног Тимо Вернера. Полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал 11-метровый.
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои открыл счёт на 37-й минуте. Он принял передачу в штрафной «Краснодара», развернул под правую ногу и пробил низом — мяч от рук Матвея Сафонова залетел в ворота. Форвард «Челси» Тимо Вернер забил «Краснодару» второй гол на 76-й минуте, реализовав пенальти.
Хаким Зиеш забил третий мяч синих на 79-й минуте. Прошла передача в центр штрафной, Зиеш выдержал паузу и пробил из-под двух защитников — мяч отправился в дальний угол ворот. В добавленное время Кристиан Пулишич забил четвёртый мяч «Челси».
Эксперты не сомневались в победе «Челси», предлагая поставить на лондонцев за 1.50. С 1000 рублей можно было выиграть 1500 рублей. Успех «Краснодара» шёл за 7.30, ничья — за 4.80.
На тотал больше 2.5 мяча давали 1.76, на «обе забьют — нет» — 1.90, на пенальти — 2.50. Победа синих всухую шла за 2.40.
- 28 октября 2020
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