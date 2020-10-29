Эксперты оценили шансы «Зенита» на выход из группы после поражения от «Боруссии Д»

28 октября в Лиге чемпионов «Зенит» уступил «Боруссии Д» (0:2), а «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» – 1:1. Эксперты оценили шансы команд группы F на выход в плей-офф турнира.
Букмекеры считают фаворитом квартета «Боруссию Д». Поставить на выход «шмелей» в плей-офф можно за 1.17.
Выход «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1.24. Сделать такую же ставку на «Брюгге» можно за 3.20.
Главный аутсайдер группы F – «Зенит». На выход сине-бело-голубых в плей-офф турнира установлен коэффициент 6.50. Пари на 1000 рублей может принести 6500 рублей при удачном исходе.
По итогам двух туров по 4 очка в группе F у «Лацио» и «Брюгге». Далее идут «Боруссия Д» (3 балла) и «Зенит» (0).
4 ноября «Зенит» примет «Лацио», а «Брюгге» сыграет с «Боруссией Д».
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