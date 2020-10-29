ЦСКА — «Динамо» З: прогноз Александра Мостового на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» З.



Ставка: победа ЦСКА за 2.03.



«ЦСКА стартовал в групповом этапе Лиги Европы с выездной мировой против австрийского «Вольфсбергера» (1:1) и сегодня имеет неплохую возможность возглавить турнирную таблицу.



Загреб на своём поле удержал ворота в неприкосновенности, правда, и сам не смог отличиться, но, как бы то ни было, добыл мировую. В активе хорватского клуба после девяти туров семь викторий и первая позиция в турнирной таблице, при этом отрыв от второй «Горицы» составляет шесть баллов.



После выездной ничьей в Лиге Европы «армейцы» принимали «Арсенал» из Тулы и не оставили «канонирам» никаких шансов (5:1). Этот успех позволил красно-синим выйти на вторую позицию в турнирной таблице, где московский клуб уступает первому «Спартаку» всего два пункта.



В составе гостей не сможет выйти Мишич. У хозяев в лазарете Карпов, Набабкин и Щенников. Я считаю, что сегодня московскому клубу будет тяжелее, чем неделю назад. Команда гостей мастеровитая и более опытная, но всё же сегодня терять очки нельзя. К тому же у хозяев есть резерв, который может полноценно подменить любого игрока», — сказал Мостовой.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.