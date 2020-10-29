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«Антверпен»— «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 2-го тура Лиги Европы

«Антверпен»— «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 2-го тура Лиги Европы
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Антверпен»— «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.52.

«Тоттенхэм» дома играет хуже, чем на выезде в этом сезоне. Безусловно, «Антверпен» – команда, которая будет понимать все силы и возможности соперника. Однако я не думаю, что это обстоятельство даст возможность командам сыграть в более закрытый футбол.

«Тоттенхэм» непредсказуем. «Тоттенхэм» играет с переменами. Однако бельгийский чемпионат слишком дыряв и слишком кренится в сторону атаки над обороной. Там дисбалансированный футбол, который выгоден для зрителей и роста и продажи игроков.

Однако для команд из лиг, где есть большая плотность, где сильнее ценятся очки, – бельгийские команды являются в большей степени находкой.

Мы видели недавно это в матче с участием «Брюгге». Там, безусловно, проблемы «Зенита» послужили причиной поражения. Однако «Брюгге» – это команда, которая поначалу выглядела совсем сырой. Если бы была возможность, её можно было бы легко додавить.

Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. «Тоттенхэм» играет верховые матчи. Также я взял успех «шпор», — сказал Казаков.

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За 11 матчей во всех турнирах «шпоры» забили 33 мяча.
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