«Антверпен»— «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 2-го тура Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Антверпен»— «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.52.
«Тоттенхэм» дома играет хуже, чем на выезде в этом сезоне. Безусловно, «Антверпен» – команда, которая будет понимать все силы и возможности соперника. Однако я не думаю, что это обстоятельство даст возможность командам сыграть в более закрытый футбол.
«Тоттенхэм» непредсказуем. «Тоттенхэм» играет с переменами. Однако бельгийский чемпионат слишком дыряв и слишком кренится в сторону атаки над обороной. Там дисбалансированный футбол, который выгоден для зрителей и роста и продажи игроков.
Однако для команд из лиг, где есть большая плотность, где сильнее ценятся очки, – бельгийские команды являются в большей степени находкой.
Мы видели недавно это в матче с участием «Брюгге». Там, безусловно, проблемы «Зенита» послужили причиной поражения. Однако «Брюгге» – это команда, которая поначалу выглядела совсем сырой. Если бы была возможность, её можно было бы легко додавить.
Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. «Тоттенхэм» играет верховые матчи. Также я взял успех «шпор», — сказал Казаков.
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