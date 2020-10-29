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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 2.25.

«Мало вопросов по ЦСКА. Команда идёт на первом месте в общей таблице регулярного чемпионата. Успешно решает все проблемы, которые там возникают. В состав после болезни и травм возвращаются игроки. А по среднему уровню хоккеистов ЦСКА выглядит очень сильно.

«Спартак» же – образец нестабильности. То получит 1:7 от «Йокерита» в Хельсинки, то обыграет СКА в Санкт-Петербурге со счётом 4:1. Вот такие колебания в игре за неполный месяц. Сейчас маятник внизу, потому что «Спартак» умудрился дома попасть «Северстали» (3:4), которая хоть играет бодро, но не должна доставлять красно-белым столько неудобств.

Кроме того, вы вспомните, когда последний раз «Спартак» обыгрывал ЦСКА? В этом сезоне был один матч, и «армейцы» победили со счётом 5:4. Вот, пожалуйста – 12 ноября 2019 года красно-белые выиграли у ЦСКА в овертайме (3:2). Но вообще эти победы настолько редки, что их очень трудно найти.

Чтобы увеличить кэф, позвольте поверить в то, что ЦСКА выиграет у «Спартака» с разницей в две шайбы, то есть я беру фору 1.5. За это дают коэффициент 2.25, с которым я отправляюсь верить в мощь команды Игоря Никитина», — сказал Лысенков.

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Словак вернётся на последний рубеж, его ожидает серьёзная проверка.
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