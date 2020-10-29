«Реал Сосьедад» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Наполи».



Ставка: ничья за 3.35.



«Очень интересный матч. Матч между «Реалом Сосьедад» и «Наполи». Испанская команда сейчас лидер в Примере. Не «Реал», не «Барселона», а именно «Реал Сосьедад».



Что касается «Наполи», то команда занимает второе место в Серии А вслед за «Миланом». Подопечные Гаттузо показывают классный футбол. Правда, если говорить о матчах Лиги Европы, здесь всё достаточно скромно. «Реал Сосьедад» скромно обыграл «Риеку», а «Наполи» дома проиграл АЗ. Это был самый настоящий сюрприз.



Пока в Лиге Европы и те, и другие забивают немного, но обе команды склонны показывать результативный футбол. Мне кажется, что матч должен быть достаточно результативным. Но я бы здесь поставил на ничейный исход. Соперники не то чтобы равны, но они готовы показывать равный футбол. Поэтому в этом матче ставлю на ничью», — сказал Аксёнов.

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