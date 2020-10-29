«Славия» – «Байер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Славия» – «Байер» в рамках 2-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.90.
«Байер» явно добавил в последних матчах – всё-таки Петер Бос хороший постановщик игры. Довольно убедительно «аспирин» смотрелся и в Лиге Европы, и в последнем туре Бундеслиги. Даже в обороне, неожиданно, какие-то поползновения к лучшему. Удивительно много забивает нападающий Аларио, которого многие списали. Но из-за травмы Шика аргентинец получил шанс и вышел на первый план.
«Славия» по сравнению с прошлым годом не такая крепкая – потеряли лидеров, но бой сопернику точно даст. Думаю, здесь можно закладываться на результативную и обоюдоострую игру. Предлагаю ставку тотал больше 2.5 и обе забьют», — сказал Дементьев.
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