«Милан» — «Спарта»: прогноз Максима Калиниченко на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Спарта».



Ставка: ТБ 3 за 1.83.



«Милан» примет на стадионе «Сан-Сиро» пражскую «Спарту» во втором раунде группового этапа Лиги Европы. Встреча должна быть интересной. Думаю, итог встречи будет не таким, какого все ожидают.



По статистике, ещё недавно «Милан» был лучшей командой в Европе в новом сезоне. Он только побеждал во всех матчах. Но всё хорошее когда-то заканчивается. Подопечные Пиоли в последнем туре Серии А встречались с «Ромой» и сыграли с ней вничью. Причём соперники устроили в той игре перестрелку голами – 3:3.



«Милан» сейчас очень крепкая и сыгранная команда. Значительную роль в клубе играет Ибрагимович. Но без него, например, успешно играет и оборона миланцев. Победить эту команду сейчас очень нужно постараться.



Хотя со «Спартой» в этом матче, я считаю, не так всё однозначно. Клуб из Праги имеет очень длинную серию побед в домашнем чемпионате. Он играет уверенно и не забивает, сломя голову, кучу голов, пропуская при этом. Игра «Спарты» отточена.



Хотя в еврокубках мы пока лицезреем совсем другую «Спарту», нежели в домашнем турнире. В товарищеских матчах до старта сезона она только проигрывала. Да и в первом туре ЛЕ «Спарта» потерпела поражение от «Лилля» — 1:4.



Однако что-то подсказывает мне, что «Спарта» может удивить нас в этом матче. Она не является совсем уж проходным соперником. Думаю, «Милан» сейчас может слишком легко отнестись к этой встрече и уже думать о следующем туре в Серии А.



Но я всё-таки не стану угадывать точный результат матча. Втайне я, конечно, склоняюсь к победе «Милана». Но интуиция подсказывает мне, что всё сложится не так, как все ожидают.



Поэтому я предложу поставить на количество голов в этом матче. «Милан» уже в этом сезоне доказал, что он стабильно забивает больше 2-3 голов. «Спарта» тоже может раскрыться в этой встрече, выйдя на поле в роли явного андердога. Моя ставка – тотал забитых голов больше трёх», — сказал Калиниченко.

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