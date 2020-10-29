«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.90.
«Конечно, «Спартак» будет самомотивирован дальше некуда. Особенно после поражения от «Северстали» в матче, где он выигрывал. Но, как показывает практика, мотивация, даже запредельная, – вещь серьёзная, но далеко не самодостаточная. И ведущие клубы, обвешанные историей и Кубками Гагарина, с такой мотивацией научились худо-бедно справляться.
Если бы во вторник в КХЛ было побольше матчей, красно-белые вполне могли бы и распрощаться с зоной плей-офф. Есть большая вероятность, что распрощаются в среду. И уж точно распрощаются в четверг, после поражения от ЦСКА.
«Армейцам» играть вразвалочку и на полусогнутых не придётся, а вот попотеть – даже очень. Скорее всего, два периода пройдут «ноздря в ноздрю» или с небольшим преимуществом в счёте красно-синих при их же подавляющем преимуществе на льду. В заключительной двадцатиминутке красно-белых додавят, тем более что третьи периоды подопечным Знарка даются крайне тяжело. Что удивительно, если знать методы Олега Валерьевича при подготовке к сезону.
Большой победы с глобальным преимуществом в счёте не получится, если, конечно, «Спартак» не пропустит пару штук к исходу третьей минуты и не бросит играть. Вероятность этого события не слишком велика, и её можно в расчёт не брать. Выиграют «армейцы» в основное время, но с небольшим преимуществом – хорошо, если в две шайбы, причём вторая или даже третья может прилететь уже в пустую «авоську», — сказал Лебедев.
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