ЦСКА — «Динамо» З: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги Европы 29 октября

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо» Загреб.



Ставка: победа ЦСКА за 2.03.



«Когда я изучал коэффициенты на эту игру, то обнаружил, что победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2 и даже чуть больше. Я считаю, что это отличная идея. Не буду искать никакие другие изысканные и сложные варианты. Просто дам прогноз на то, что «армейцы» победят. На мой взгляд, коэффициент на это событие чрезвычайно большой.



Давайте рассуждать. Да, без сомнения ЦСКА провалил прошлый розыгрыш Лиги Европы. И в этом сезоне начали на выезде не с победы, а с ничьей против «Вольфсберга». Безусловно, что «армейцы» сейчас будут делать ставку на национальный чемпионат. У них есть прекрасные шансы занять первое место, учитывая кризис «Зенита» и пока не совсем ясные перспективы «Спартака».



ЦСКА располагается на втором месте, всего на расстоянии удара от лидера, красно-белых, и будут явно претендовать на попадание в Лигу чемпионов, чтобы заработать огромные деньги. Вы помните, что в последние годы ЦСКА пролетал мимо Лиги чемпионов и нёс огромные убытки. В этом плане ЦСКА может и пожертвовать Лигой Европы, но давайте начистоту. Состав ЦСКА имеет очень широкую обойму. Есть кому дать передохнуть, есть кого выпустить. Очень многие футболисты вернулись в строй.



На больничном всего два центральных защитника: Фукс и Карпов. Есть в команде кому сыграть в обороне. По большому счёту я не вижу у ЦСКА кадровых проблем. Мне кажется, что «Динамо» Загреб — это одна из самых слабейших команд в группе. Загреб потерял нескольких ключевых игроков в межсезонье и не представляет собой грозной силы.



Я думаю, что если ЦСКА не выиграет в этом матче, то не сможет победить лишь самого себя. При обычных условиях ЦСКА, демонстрирующий сейчас яркий и энергичный футбол, когда лидеры проявляют себя, обязан одерживать победу. Я делаю ставку на победу ЦСКА, а выбор, как всегда, за вами», — сказал Симонов.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.