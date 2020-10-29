АЕК — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Греции

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы АЕК — «Лестер».
Ставка: победа АЕКа за 4.42.
«АЕК встречается с английским «Лестером» в рамках Лиги Европы. В матчах обеих команд было забито по три гола в 1-м туре, жду сегодня вновь результативного футбола.
«Двуглавые орлы» стали терять очки в последних турах регулярного первенства, откатившись уже на четвёртую позицию. В Лиге Европы они также неубедительны, поскольку пропустили трижды от не самой грозной «Браги» (0:3), по сути, уступив прямому конкуренту в борьбе за плей-офф.
На мой взгляд, после поражения от португальцев греки соберутся, теперь просто необходимо набирать очки. Они долго готовились к сегодняшнему поединку и дома упрутся перед своими зрителями. Рассчитываю на надёжную игру в обороне и разящие контратаки.
«Лисы» прошлый год провели очень круто и заслуженно получили шанс выступать в еврокубках, где в первой игре уничтожили украинскую «Зарю» со счётом 3:0. После двух поражений во внутреннем чемпионате от не самых грозных противников клуб из одноименного города одолел «Арсенал» (1:0).
Мне кажется, что у английского коллектива желание проявить себя в АПЛ намного выше, чем пройти дальше в Лиге Европы, поэтому и акцент сделан на регулярку. Скорее всего, ряд дублёров появится на поле с первых минут, этим и воспользуются противники», — сказал Павлюченко.
- 29 октября 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00