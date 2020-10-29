АЕК — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Греции

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы АЕК — «Лестер».



Ставка: победа АЕКа за 4.42.



«АЕК встречается с английским «Лестером» в рамках Лиги Европы. В матчах обеих команд было забито по три гола в 1-м туре, жду сегодня вновь результативного футбола.



«Двуглавые орлы» стали терять очки в последних турах регулярного первенства, откатившись уже на четвёртую позицию. В Лиге Европы они также неубедительны, поскольку пропустили трижды от не самой грозной «Браги» (0:3), по сути, уступив прямому конкуренту в борьбе за плей-офф.



На мой взгляд, после поражения от португальцев греки соберутся, теперь просто необходимо набирать очки. Они долго готовились к сегодняшнему поединку и дома упрутся перед своими зрителями. Рассчитываю на надёжную игру в обороне и разящие контратаки.



«Лисы» прошлый год провели очень круто и заслуженно получили шанс выступать в еврокубках, где в первой игре уничтожили украинскую «Зарю» со счётом 3:0. После двух поражений во внутреннем чемпионате от не самых грозных противников клуб из одноименного города одолел «Арсенал» (1:0).



Мне кажется, что у английского коллектива желание проявить себя в АПЛ намного выше, чем пройти дальше в Лиге Европы, поэтому и акцент сделан на регулярку. Скорее всего, ряд дублёров появится на поле с первых минут, этим и воспользуются противники», — сказал Павлюченко.

АЕК — «Лестер». Прогноз: Массимо Каррера, Чигринский и Шахов не справятся с Мэддисоном «Лисы» набирают обороты. В двух последних играх они забили четыре мяча и не пропустили.