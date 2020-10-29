«Сивасспор» — «Маккаби»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура в группе I Лиги Европы сезона-2020/2021 «Сивасспор» — «Маккаби» Тель-Авив.



Ставка: победа «Сивасспора» за 2.35.



«Сивасспор» на прошлой неделе смог удивить «Вильярреал», забив в Испании три мяча. Но это не помогло дебютанту основной стадии Лиги Европы избежать поражения. Нелепая ошибка вратаря и защитника в концовке при счёте 3:3, травма Камара, из-за которой турки несколько минут играли вдесятером (и пропустили пятый гол, действуя в меньшинстве), помогли команде Унаи Эмери победить 5:3. Решающие мячи на свой счёт записал Пако Алькасер, выйдя на замену.



У турок по-прежнему есть травмированные — Аппиндангойе, Гойяно, Йешилъюрт и Эрдал на поле выйти не смогут. Но и без них команда Рызы Чалымбая в Испании дала бой фавориту группы. А на выходных «Сивасспор», играя с преимуществом, неожиданно уступил дома «Ризеспору», позволив сопернику забить на контратаках.



«Маккаби» постепенно приходит в себя после 12 случаев заражения коронавирусом в команде. Это было в сентябре, но футболисты, пропустившие несколько недель из-за пандемии, только сейчас набирают форму. До победного матча с «Карабахом» на прошлой неделе израильтяне не проводили официальных поединков с 30 сентября. А на минувших выходных команда Йоргоса Дониса провела матч чемпионата (с «Хапоэлем» из Беер-Шевы) впервые с 12 сентября. Завершилась встреча с топ-соперником вничью 0:0. К слову, после трёх игр клуб из Тель-Авива пока не одержал в чемпионате ни одной победы.



Предстоящий матч — один из ключевых для обеих команд. Встречаются прямые конкуренты в борьбе за второе место в группе. Туркам нельзя проигрывать, потому что конкурент в таком случае оторвётся на 6 очков. Я думаю, что израильтяне, не набравшие пока форму, в гостях «Сивасспору» могут уступить. Мне кажется, что талантливая атака хозяев — Градель, Кайоде, Ятабаре (каждый забил по голу «Вильярреалу») и Фажр — обеспечит «Сивасспору» победный результат. Мой прогноз — победа «Сивасспора» за 2.35», — сказал Керимов.